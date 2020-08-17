Обзор творчества Ким Су Чхоля

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Третья рубрика августа посвящена творчеству Ким Су Чхоля (김수철). Это южнокорейский композитор, певец, музыкальный продюсер, оставивший большой след в истории Страны утренней свежести. Артист выступает на сцене вот уже 43 года. Он является автором музыки ко многим международным мероприятиям, среди которых Олимпийские игры 1988 года и Кубок мира по футболу 2002 года. В творчестве музыканта несколько десятков альбомов и немалое количество хитов, пользующихся большой популярностью по сей день. Ким Су Чхоль – один из немногих музыкантов, удостоившихся награды Korean Music Awards за заслуги в области музыкального искусства. Это ещё раз подчёркивает его вклад в развитие музыкальной индустрии Кореи.

Одна из немногих заслуг Ким Су Чхоля заключается в написании песен, объединяющих в себе черты западной и корейской музыки. Ярким примером тому является его дебютный трек «Не расцветший цветок» (못다핀 꽃 한송이). Это первая композиция рубрики. Песня вобрала в себя различную палитру эмоций, присущих корейскому народу. Одна из них называется «хан». Это очень сложное и многозначное понятие; его можно перевести как «грусть», хотя оно не полностью отражает всю глубину значения этого слова. Из названия и слов песни можно предположить, что в ней поётся об ушедшей любви, однако существует и другая точка зрения, согласно которой в песне проводится некая параллель между её содержанием и демократическим движением в Корее после 70-х годов.

Говорить о музыкальном таланте Ким Су Чхоля будет излишним. Однако в его жизни сложилось не всё так просто. С раннего детства он испытывал большой интерес к музыке и мечтал выступать на сцене. Особое влияние на него оказало творчество певца Син Чжун Хёна (신중현). Несмотря на свои музыкальные пристрастия, Ким Су Чхоль под влиянием родителей всё-таки решил для начала получить профессию, поступив на кафедру телекоммуникационной инженерии. Родители не одобряли увлечение своего сына, но несмотря на это, он продолжал заниматься музыкой. В 1977 году, во время учёбы, Ким Су Чхоль вместе с товарищами по группе Question (퀘스천) принял участие в музыкальном конкурсе радио KBS. Программа называлась «Песнь молодости» (젊음의 찬가). Уже на следующий год он присоединился к группе «Маленький великан» (작은 거인), в составе которой выступал несколько лет. Позднее группа распалась; вскоре певец отправился служить родине.

По возвращении из армии Ким Су Чхоль под давлением отца поступает в магистратуру. Перед тем как приступить к учёбе молодой человек всё-таки решает опубликовать ранее написанные им песни, чтобы старания не пропали зря, после чего завершить музыкальную карьеру. Так, в 1983 году выходит его первый альбом под названием «Не расцветший цветок», заглавный трек из которого прозвучал в начале рубрики. Работа получилась очень успешной. Она представлена десятью песнями, многие из которых по праву могут носить звание «песня на все времена». В частности, речь идёт о двух композициях, прозвучавших в рубрике. Одна из них называется «Завтра» (내일), другая – «Расставание» (별리).

Дебютный альбом певца получился очень успешным, однако по-настоящему общественность обратила внимание на его творчество лишь спустя год, после его появления в фильме «Охота на кита» (고래 사냥) режиссёра Пэ Чхан Хо (배창호). Фильм получил настоящий успех, а Ким Су Чхоль обрёл славу одного из главных исполнителей 80-х годов. После успешного дебюта родители Ким Су Чхоля могли быть спокойны за будущее своего сына, и молодой человек полностью посвящает себя музыкальному творчеству. Спустя год после выхода первого альбома выходит вторая пластинка под названием «Молодой человек» (젊은 그대). Одноимённый заглавный трек, прозвучавший в рубрике, – одна из любимых песен самого артиста. По его словам, каждый может найти в ней для себя что-то своё, особенное, вне зависимости от возраста или пола. Таких песен, что называется «для всей семьи», в творчестве артиста не так уж и много.

Говоря о творчестве Ким Су Чхоля, стоит упомянуть о саундтреках ко многим корейским фильмам. В списке такие название как «Охота на кита» (고래사냥 / 1984), «Моя дорогая Кым Хон» (금홍아, 금홍아 / 1995), в которых Ким Су Чхоль исполнил главные роли, а также фильмы «Сопхёнчжэ» (서편제 / 1993) и «Фестиваль» (축제 / 1996). Хочу остановить ваше внимание на последнем. Фильм «Фестиваль» режиссёра Им Гвон Тхэка (임권택) вышел в 1996 году. Его сюжет раскрывает тему семейных конфликтов на фоне проведения похоронной церемонии. Одна из главных музыкальных тем фильма под названием «Цветочная сказка» (꽃의 동화) была написана героем рубрики, Ким Су Чхолем. В действительности мелодия отличается особым очарованием во многом благодаря корейской флейте «согым». В завершение рубрики прозвучали песни «Цветочная сказка» и «Время» (세월).