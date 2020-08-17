Фильм «Дети Ким Ир Сена» получил премию Римского кинофестиваля





Южнокорейский фильм «Дети Ким Ир Сена» (김일성의 아이들) режиссёра Ким Док Ёна (김덕영) завоевал награду Международного кинофестиваля в Риме (Festival Internazionale del Film di Roma) в номинации «Лучший международный документальный фильм». Кинокартина повествует о судьбе пяти тысяч северокорейских сирот, посланных в страны Восточной Европы после окончания Корейской войны 1950-1953 гг. Режиссёр Ким Док Ён после получения награды поделился новостью в своём посте в Facebook. По его словам, он хотел бы разделить радость и гордость за проделанную работу со всеми, кто переживал за судьбу кинокартины. «Показ фильма в РК завершён, однако я продолжу предпринимать усилия, чтобы его посмотрело как можно больше зрителей», - добавил он.