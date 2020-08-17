Новая музыкальная передача от KBS уже в октябре!

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В октябре стартует показ новой конкурсной передачи телеканала KBS2 – Jungyo Top10 (전교톱10). Совсем скоро зрители смогут услышать лучшие песни 80-90-х годов в исполнении представителей юного поколения. В среду, 12 августа, стало известно, что певцы Ли Чжок (이적) и Ким Хи Чхоль (김희철) будут вести данную передачу. Это талантливейшие артисты; они обладают большими познаниями как о хитах прошлой эпохи, так и современных музыкальных тенденциях, что делает их идеально подходящими кандидатами на роль ведущих. В настоящий момент ведётся набор желающих принять участие в новой передаче. Более подробная информация доступна на официальном аккаунте в Instagram (_jungyotop10_official).