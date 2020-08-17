BLACKPINK и Селена Гомес представят совместный сингл

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Южнокорейская гёрл-группа BLACKPINK (블랙핑크) в пятницу, 28 августа, представит очередной музыкальный хит. Поклонников группы ждёт особый сюрприз, поскольку новая песня создана с участием популярной американской певицы и актрисы Селены Гомес. Об этом сообщило продюсерское агентство YG Entertainment, опубликовав на официальном блоге соответствующий постер. Его изображение выполнено в двухцветной композиции. Изюминкой стал стекающий на розовом фоне шоколадный сироп. Участницы BLACKPINK и Селена Гомес являются давними поклонниками творчества друг друга; наконец, их совместная работа завершена и уже скоро станет доступна слушателям по всему миру, - отметили в YG Entertainment. Стоит отметить, что это не первое сотрудничество BLACKPINK с зарубежными исполнителями. 27 мая текущего года артистки представили сингл-альбом, записанный с певицей Lady Gaga.