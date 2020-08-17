Актёр Сон Ган Хо снимется в новых фильмах режиссёра Син Ён Сика

ⓒ YONHAP News

Актёр Сон Ган Хо (송강호) примет участие в двух новых фильмах режиссёра Син Ён Сика (신연식). Сообщается, что артист сыграет главную роль в фильме «Единственная победа» (1승). Его сюжет повествует о тренере, который за всю свою жизнь так и не смог достичь успеха, и женской волейбольной команде, желающей одержать в своей карьере хотя бы одну победу. Ранее Сон Ган Хо дал согласие на участие в ещё одном фильме режиссёра Син Ён Сика – «Паутина» (거미집), однако в связи с некоторыми обстоятельствами запланированные на конец года съёмки были приостановлены, и режиссёр приступил к работе над фильмом «Единственная победа». Ожидается, что съёмки начнутся уже в ноябре.