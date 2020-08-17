Брат и сестра в летнюю ночь (남매의 여름밤)





Режиссёр: Юн Дан Би

В ролях: Ян Хын Чжу, Пак Хён Ён, Чхве Чжон Ун

Жанр: драма

На экранах: с 20 августа 2020 г.

Возрастное ограничение: отсутствует





Брат и сестра Тон Чжу и Ок Чу отправляются в дом к дедушке на летние каникулы. C детьми погостить едет их отец. Все вместе они дружно проживают под одной крышей двухэтажного коттеджа. Вскоре приезжает их тётя по линии отца, с которой они долго не виделись. Так начинается история, о которой они будут помнить ещё долгие годы.