Компания VS Pharm Tech – производитель препарата, повышающего эффективность лучевой терапии

ⓒ VS Pharm Tech

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией VS Pharm Tech (브이에스 팜텍), разработчиком противораковых добавок, направленных на усиление эффекта лучевой терапии. У микрофона - президент компании г-н Пак Син Ён.





Получив технологии от Корейского института радиологии и медицинских наук, компания VS Pharm Tech разрабатывает противораковые добавки, которые не только повышают эффективность лучевой терапии, но и снижают её побочные действия. С момента своего основания в 2018 году компания занимается производством лекарств. Она получила оценку «отлично» в технологической кредитной оценке NICE Information Service. «VS» в названии компании означает латинские термины «vita» - «жизнь» и «scientia» - «наука». Название компании отражает надежду на внедрение фармацевтических технологий в науку о жизни.





Глава компании г-н Пак Син Ён всегда интересовался разработками биомедицинских продуктов и новых лекарств. В частности, он обратил внимание на «репозиционирование», то есть, переоценку существующих лекарств, клинические испытания которых не показали нужного эффекта. На разработку совершенно нового лекарства требуются 10-15 лет. Репозиционирование лекарственного средства может значительно сократить время на разработку и обеспечить высокий уровень безопасности. Сегодня страны всего мира пытаются быстро найти эффективные лекарства для лечения COVID-19. Обнаружение новых способов применения существующих лекарств стало неизбежной стратегией.





Три наиболее распространённых метода лечения рака - химиотерапия, лучевая терапия и оперативное вмешательство. Мы задавались вопросом, как повысить эффективность лучевой терапии, которая имеет меньше побочных эффектов, чем химиотерапия. Мы сосредоточились на методе репозиционирования лекарств, который стал трендом в индустрии биологического здоровья. Например, аспирин можно использовать для лечения многих заболеваний. Этот метод имеет преимущество перед разработкой совершенно нового лекарства с точки зрения безопасности. Мы начали проводить исследования в надежде получить безопасные лекарства, которые сделают лучевую терапию более эффективной.





Все методы уничтожения раковых клеток направлены на предотвращение процесса их деления, поскольку клетки умирают, если не могут делиться. Но эти методы вызывают побочный эффект, поскольку они не нацелены исключительно на раковые клетки. Технология компании VS Pharm Tech помогает его уменьшить. Если больной раком принимает лекарство и получает лучевую терапию, погибнет больше раковых клеток. То есть, технология может усилить эффективность лечения. Курс лучевой терапии обычно длится шесть недель по пять раз в неделю. С помощью препарата этот курс можно сократить. Технология VS Pharm Tech признаны органами здравоохранения, но процесс завоевания признания был непростым.





ⓒ VS Pharm Tech

При разработке препарата мы столкнулись со многими трудностями. Рак встречается в различных частях тела, включая желудок, прямую кишку, лёгкие и грудь. Нам приходилось выбирать определённые виды рака, обращаясь за советом к нескольким врачам. Нам приходилось снова и снова проводить тесты на токсичность и активность. К счастью, нам удалось успешно преодолеть трудности. Мы хотели бы выразить признательность сотрудникам министерства малого и среднего бизнеса и другим организациям. Программы поддержки помогли сократить расходы на персонал и затраты на разработку новых лекарств.





Пандемия COVID-19 убедила нас в том, что фармацевтическая промышленность и биомедицина являются двигателями будущего роста. Вооружённая государственной поддержкой, высокими технологиями и имеющая многочисленных энтузиастов, отечественная индустрия биомедицины имеет широкие перспективы. У Республики Корея прекрасная медицинская база. Исследователи добились успехов в области биологического здоровья. Начав с противораковых добавок, компания VS Pharm Tech стремится разработать лекарства, которые помогут больным раком. Одновременно с работой над препаратом для пациентов, получающих лучевую терапию, компания разрабатывает препарат для тех, кто проходит химиотерапию. Её цель - стать ведущим поставщиком противораковых препаратов для отечественного здравоохранения.