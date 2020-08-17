Главный индекс Корейской биржи стремительно растёт

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Главный индекс Корейской биржи KOSPI продолжает рост. Аналитики предсказывали, что в течение определённого периода индекс будет последовательно расти и падать. Однако, вопреки ожиданиям, на фондовом рынке произошло V-образное движение. 11 августа KOSPI преодолел отметку в 2.400 пунктов впервые с июня 2018 года. Похоже, он приближается к историческому максимуму. Ситуацию комментирует директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Корейский фондовый рынок находится в постоянной стадии роста. 13 августа индекс KOSPI прибавил 5 пунктов по сравнению с предыдущей сессией и составил на момент закрытия торгов 2.437 пунктов, достигнув двухлетнего максимума. Это на 66% выше, чем в середине марта, когда индекс упал до годового минимума в 1.457 пунктов из-за опасений, вызванных вспышкой COVID-19. В тот же день индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ вырос на 9,17 пункта и закрылся на отметке 854 пункта. На рост южнокорейского фондового рынка повлиял внезапный рост на Уолл-стрит. Американский рынок закрылся повышением, при этом все три основных индекса показали рост. В Корее к росту индексов привела чистая покупка акций отдельными инвесторами.

В то время как фондовые рынки в европейских странах, включая Германию, имели тенденцию к снижению, рынки в Республике Корея, США и Китае продемонстрировали рост. Это серьёзный сдвиг по сравнению с резким падением цен на акции в марте, когда рынки испытали высокую волатильность после вспышки COVID-19. Обильная ликвидность привела к росту акций. Правительства увеличили бюджетные расходы и высвободили огромные средства, чтобы смягчить экономические последствия пандемии. Федеральная резервная система США предоставила огромное количество долларов, а Банк Кореи снизил учётную ставку до диапазона ниже одного процента.





Мировые фондовые рынки демонстрируют тенденцию к росту, поскольку на финансовые рынки перетекло большое количество ликвидных средств, выпущенных правительствами. Композитный индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq впервые с момента основания рынка в 1971 году превысил 11 тысяч пунктов. По состоянию на 4 августа, фондовый рынок Китая испытал резкий рост, выраженный двузначными числами. Республика Корея заняла второе место. Её основной биржевой индекс вырос с начала этого года на 3,7%. Индекс Dow Jones в США вырос на 2,3%, а японский Nikkei упал на 4,6%.





Примечательно, что Корейский фондовый рынок рос более быстрыми темпами, чем американский. В результате этого покупка акций частными инвесторами достигла нового рекорда. Индивидуальные инвесторы сыграли решающую роль в росте фондового рынка. В первой половине года они скупили акции отечественных компаний почти на 34 млрд долларов, в то время как иностранцы продали за тот же период акции на сумму 22 млрд долларов. Ежедневный объём торгов на всех трёх отечественных фондовых биржах KOSPI, KOSDAQ и KONEX превысил 17 млрд долларов. Мелкие индивидуальные инвесторы расширили присутствие на Корейском фондовом рынке, где роль иностранцев постепенно снижается. Нынешний рост KOSPI вызван так называемыми акциями BBIG. Эта аббревиатура обозначает биотехнологии, производство аккумуляторов, интернет и игровую индустрию. Акции этих компаний привлекли больше внимания, чем другие, в связи с распространением COVID-19. По данным Корейской биржи, 10 крупнейших компаний, чья рыночная капитализация в первой половине года увеличилась, в основном относятся к BBIG. Похоже, пандемия COVID-19 ускоряет процесс перестройки промышленной структуры. Это явление не новое. Перед Азиатским финансовым кризисом в конце 90-х годов Корейская электроэнергетическая корпорация находилась на вершине рынка KOSPI. Но впоследствии её вытеснила Samsung Electronics. Во время глобального финансового кризиса 2008 года правительства всего мира вложили средства в его преодоление. В результате автомобилестроение, химия и нефтепереработка превратились в наиболее перспективные отрасли. Во время пандемии COVID-19 стоимость акций BBIG растёт, угрожая нынешним лидерам рынка, таким как полупроводники и автомобили.





BBIG включает акции семи отечественных компаний с большой капитализацией - Samsung Biologics, Celltrion, LG Chem, Samsung SDI, Naver, Kakao и NCSoft. В этом году стоимость их акций выросла более чем на 80%, поскольку они являются крупнейшими бенефициарами бесконтактной среды. Аналитики прогнозируют, что эти акции будут лидировать на рынке до тех пор, пока пандемия COVID-19 не закончится.





Прогнозы относительно будущих показателей KOSPI весьма неоднозначны. Одни говорят, что ещё есть возможности для дальнейшего роста, поскольку на рынке достаточно ликвидности. Другие предсказывают, что резкий скачок за короткий период времени неизбежно потребует краткосрочной коррекции рынка. Основные внешние факторы - возможная вторая волна COVID-19, президентские выборы в США и продление временного запрета на короткие продажи на Корейской бирже. Для того, чтобы ослабить рост на биржах, центральные банки ряда стран, включая США, должны прекратить неограниченное количественное смягчение. Но, учитывая текущие экономические условия в США, это маловероятно. Хотя рост ликвидности поддерживает фондовые рынки, далеко не все аналитики оптимистично оценивают долгосрочные перспективы экономики. Инвесторам необходимо выяснить, какие акции выживут в меняющейся экономической среде в посткоронавирусную эпоху. Если фондовый рынок сохранит восходящую динамику, всё будет в порядке. Но если начнётся коррекция, то индивидуальные инвесторы, особенно те, кто занял деньги для инвестирования в акции, могут понести убытки. Частным лицам рекомендуется выработать разумные инвестиционные стратегии, в то время как правительству необходимо подготовить некоторые меры безопасности.