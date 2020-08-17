Валерий Омич из Омска, часть 1

Главный индекс Корейской биржи стремительно растёт
2020-08-17
#Вы в эфире l 2020-08-16
Краткое содержание выпуска:
#Учитель, наставник, журналист, спортсмен и просто талантливый человек.
#Подаренный дядей приёмник - начало путешествия по КВ
#Стихи, песни и клипы для души
#Постоянный поиск
#Кредо по жизни: Понимание мира и связь с богом – открывают новые дороги
Валерий Омич
Время пострелять (29. 02. 2020)
Урок волейбола (публикация от 25. 01. 2020)
Иностранцы и школьники покоряют омский лед (19. 01. 2020)
Юный омский хоккеист – ученик 10 класса омской школы № 113 Артем Путулян
2020-08-17
2020-08-17
2020-08-17
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