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О нас Go to KBS

Валерий Омич из Омска, часть 1

#Вы в эфире l 2020-08-16

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска:

#Учитель, наставник, журналист, спортсмен и просто талантливый человек.

#Подаренный дядей приёмник - начало путешествия по КВ

#Стихи, песни и клипы для души

#Постоянный поиск

#Кредо по жизни: Понимание мира и связь с богом – открывают новые дороги


Валерий Омич

ⓒ Валерий Омич


Время пострелять (29. 02. 2020)

Ученики школы № 113, в которой преподаёт Валерий Омич, на соревнованиях по стрельбе, посвященных 75-летию Победы.
ⓒ Валерий Омич


Урок волейбола (публикация от 25. 01. 2020)

ⓒ Валерий Омич


Иностранцы и школьники покоряют омский лед (19. 01. 2020)

Иностранные туристы и учащиеся школы № 113 посетили омский ледодром на «Зеленом острове».
ⓒ Валерий Омич


Юный омский хоккеист – ученик 10 класса омской школы № 113 Артем Путулян

ⓒ Валерий Омич


Статья об интервью В.Омича

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