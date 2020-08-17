Song Kang-ho

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Дата рождения: 25 февраля 1967 г.

Рост: 180 см

Вес: 80 кг

Дебют: спектакль «Совместная поездка» (동승)





Актёр Сон Ган Хо (송강호) родился 1967 году в уезде Кимхэ-гун провинции Кёнсан-Намдо. Окончил среднюю школу Кимхэ, затем Пусанский университет Кёнсан. Женат, воспитывает дочь и сына. В 1991 году сыграл первую роль в спектакле «Совместная поездка» (동승). Первым коммерческим фильм с его участием стала кинокартина «День, когда свинья провалилась в колодец» (돼지가 우물에 빠진 날), вышедшая в 1996 году. Начиная с этого времени актёр ежегодно принимает участие в съёмках фильмов. Всего вышло 35 кинокартин с его участием. Наиболее известные из них – это «Шири» (쉬리), «Объединённая зона безопасности» (공동경비구역 JSA), «Хороший, плохой, странный» (좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈), «Названные братья» (의형제), «Адвокат» (변호인), «Эпоха теней» (밀정), «Таксист» (택시운전사), «Паразиты» (기생충) и многие другие фильмы. Особый успех актёру принес именно последний. Работа режиссёра Пон Чжун Хо (봉준호) получила Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года. «Паразиты» также завоевали четыре награды киноакадемии США «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный фильм». В 2020 году в прокат выйдет фильм «Объявление чрезвычайной ситуации» (비상선언) режиссёра Хан Чжэ Рима (한재림) с участием Сон Ган Хо в главной роли. Актёр также дал согласие на участие в съёмках двух кинокартин режиссёра Син Ён Сика (신연식) – «Единственная победа» (1승) и «Паутина» (거미집). Съёмки последней в настоящий момент отложены на неопределённый срок.