То, о чем K-POP фанаты не смели и мечтать: новый K-POP тема-парк от CJ E&M

Министр по делам воссоединения РК встретился с послом Китая
2020-08-19 16:31:43
# Новости шоу-бизнеса l 2020-08-19
Друзья! Совсем скоро мы сможем насладиться выступлениями любимых корейских артистов на новейшей K-POP арене, развлечься в специальном тема-парке и купить сувениры от наших любимчиков, и все это в одном месте! Компания CJ E&M объявила о запуске проекта по строительству крупномасштабного K-POP пространства «K-culture Valley». Также на прошлой неделе прошла церемония награждения Soribada Awards 2020, а еще дату проведения своей свадебной церемонии объявил участник группы Shinhwa Чон Чжин. Не забудьте послушать новый выпуск «Новостей шоу-бизнеса» от 19 августа, чтобы узнать все подробности!
2020-08-19 16:31:43
2020-08-19
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