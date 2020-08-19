То, о чем K-POP фанаты не смели и мечтать: новый K-POP тема-парк от CJ E&M

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Друзья! Совсем скоро мы сможем насладиться выступлениями любимых корейских артистов на новейшей K-POP арене, развлечься в специальном тема-парке и купить сувениры от наших любимчиков, и все это в одном месте! Компания CJ E&M объявила о запуске проекта по строительству крупномасштабного K-POP пространства «K-culture Valley». Также на прошлой неделе прошла церемония награждения Soribada Awards 2020, а еще дату проведения своей свадебной церемонии объявил участник группы Shinhwa Чон Чжин. Не забудьте послушать новый выпуск «Новостей шоу-бизнеса» от 19 августа, чтобы узнать все подробности!