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2020-08-22
#Мелодии Кореи l 2020-08-19
К жанру кагок относятся корейские песни, которые исполняются на трёхстишия сичжо под аккомпанемент шести или более традиционных инструментов. Чёткая музыкальная форма, разделение вокальных партий на мужской и женский голоса – отличительные признаки этого жанра. В нашем выпуске вы сможете услышать песни кагок и подробнее узнать об их характерных особенностях.
Выпуск 476. Жанр кагок
* Песня «Восточная заря» – Ли Дон Гю (вокал)
* Песня «Ложь любви» – Ким Ён Ги (вокал)
* Песня «Прежде чем пройдёт эта ночь» – Ансамбль «Соульчиги»
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