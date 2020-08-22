



К жанру кагок относятся корейские песни, которые исполняются на трёхстишия сичжо под аккомпанемент шести или более традиционных инструментов. Чёткая музыкальная форма, разделение вокальных партий на мужской и женский голоса – отличительные признаки этого жанра. В нашем выпуске вы сможете услышать песни кагок и подробнее узнать об их характерных особенностях.





Выпуск 476. Жанр кагок

* Песня «Восточная заря» – Ли Дон Гю (вокал)

* Песня «Ложь любви» – Ким Ён Ги (вокал)

* Песня «Прежде чем пройдёт эта ночь» – Ансамбль «Соульчиги»