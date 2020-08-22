Совместные учения РК и США

Три четверти граждан РК отрицательно относятся к Северу
2020-08-22
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-08-20
Республика Корея и США проводят совместные военные учения. Изначально они должны были начаться 16 августа, но после того, как у одного из офицеров южнокорейской армии, который должен был участвовать в них, подтвердилось наличие COVID-19, начало учений перенесли на 18 августа. Они продлятся до 28 августа и пройдут в сокращённом формате только в дневное время. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.
2020-08-22
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