Рынок жилья в КНДР

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В Республике Корея существует обширный рынок недвижимости, которая свободно продаётся, покупается и сдаётся в аренду. При этом существуют две системы аренды: «чонсэ» под единовременный денежный залог и «вольсэ» с ежемесячной арендной платой. Интересно, существует ли рынок аренды жилья в социалистической Северной Корее, и считается ли там недвижимость столь же хорошей инвестицией, как на Юге? Нам поможет разобраться в этом г-жа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, которая с 2009 года живёт в Сеуле и работает начальником отдела в интернет-издании Daily NK.