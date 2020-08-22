До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

Песни военной поры. Ч.2





Корейская война началась 25 июня 1950 года с внезапного нападения Северной Кореи. Но ещё до войны и разделения страны на Юг и Север при поддержке соответственно США и СССР, между двумя Кореями происходили мелкие военные столкновения, сеющие среди населения ужас и беспокойство. Песня «Уходи прочь, 38-ая параллель!» отразила неуверенность и страх, которые в тот период ощущало большинство людей. Песня, в которой содержится мольба, чтобы исчезла стена, созданная холодной войной по 38-й параллели, разделившей полуостров на две части, стала очень популярной, и вслед за ней появились другие песни на тему разделения. Особенностью популярной песни в Корее второй половины 1940-х годов было то, что в этот период было написано особенно много песен, непосредственно затрагивающих вопросы политики. Это стало результатом реакции на разделение и вызванные им сложные чувства широкой публики.





Пока войска ООН сдерживали натиск врага в узком ущелье Ыйчжонбу к северу от Сеула в начале января 1951 г., жители столицы бежали на юг, взяв с собой то немногое, что могли унести в руках. Тяготы беженцев стали главной темой популярных песен того времени.

ⓒ gettyimages; Photo by Joe Scherschel

Междоусобный конфликт

Предчувствия грядущей войны сказывались не только на сфере звукозаписи, но и на концертной деятельности. При поддержке государства был создан масштабный мюзикл «Десять воинов-снарядов» в память о южнокорейских солдатах, которые пали смертью храбрых в столкновении между Югом и Севером в 1949 году. Мюзикл проехал с гастролями по всем большим городам страны. Позже, во время войны, когда армия стала главной сценой для музыкантов, в 1951 году было создано Военно-художественное подразделение (ВХП) для организации концертов для войск.

Война началась ранним воскресным утром, и большинство сеульчан не успело эвакуироваться. В течение трёх месяцев Сеул был под контролем Севера. Композитору Пак Си Чхуну, автору музыки песни «Уходи прочь, 38-ая параллель!» и мюзикла «Десять воинов-снарядов», не оставалось ничего иного, как уйти в подполье. В случае ареста северянами невозможно было предугадать ничью дальнейшую судьбу. Его коллега и соперник композитор Ким Хэ Сон был схвачен северокорейцами и погиб, когда его и других уводили на Север вместе с отступающими войсками. В сентябре 1950 года силы коалиции, основу которых составляли южнокорейские и американские войска, отбили Сеул и стали активно продвигаться в сторону Севера. На этом фоне появилась песня Пак Си Чхуна «Спи спокойно, боевой товарищ». Эта военная и одновременно популярная песня обрела такой успех, что её пели даже дети. Она до сих пор считается одной из главных песен военного времени.

Ли Чжун Хи* адъюнкт-профессор Университета Сонгонхве





<Прифронтовой ноктюрн>

Текст: Ю Хо

Музыка: Пак Си Чхун

Исполняет Син Сэ Ён





Прифронтовой лунной ночью

кружатся сухие листья.

Даже роса, что безмолвно выпадает, холодна.

Не в силах заснуть, ворочаюсь без сна,

А в ушах — голос матери,

Которая научила меня быть мужчиной.

Как я скучаю по этому голосу!

Под отдалённые звуки колокола,

как под колыбельную,

Я во сне бегу по родной земле к своему дому,

Где над чашкой свежей воды,

принесённой из колодца,

Молится о своём сыне моя мать.

Её волосы так ослепительно белы, что я плачу.

Ах, как бы я хотел крепко её обнять.





Слушать музыку «Прифронтовой ноктюрн» на youtube





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.