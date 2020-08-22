Власти Сеула ужесточают режим социального дистанцирования

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Власти Сеула запретили проведение уличных шествий и митингов с участием более чем 10 человек. Данный запрет вступил в силу 21 августа и будет действовать десять дней. Эта мера соответствует третьему уровню социального дистанцирования. В соответствии с нынешним вторым уровнем до 30 августа запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек на открытом воздухе и с участием более 50 человек в закрытых помещениях. Кроме того, введён запрет на посещение спортивных мероприятий. Церковные службы могут проводиться только в режиме онлайн. Приостановлена работа 12 категорий заведений повышенного риска. К ним относятся развлекательные заведения, караоке-клубы, крытые концертные площадки со стоячими местами, компьютерные клубы, крытые спортивные залы. Из-за запрета не могут проводиться такие публичные и личные мероприятия как свадьбы, семейные праздники, мастер-классы, выставки, фестивали, семинары и прочее.

Данные меры связаны с резким ростом числа новых больных COVID-19 после 14 августа. Начиная с этой даты ежедневно число новых случаев варьируется в пределах 160-300 человек. На этот раз очагом заболевания стал столичный регион. Предстоящая неделя может стать пиком распространения заболевания.