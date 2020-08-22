Врачи собираются объявить забастовку

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Корейская медицинская ассоциация планирует с 26 по 28 августа провести вторую всекорейскую забастовку в знак протеста против политики правительства по увеличению квот на приём студентов в медицинские учебные заведения. 19 августа министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху встретился с председателем Корейской медицинской ассоциации, однако стороны не смогли договориться. Выступая на пресс-конференции сразу после встречи, Пак Нын Ху заявил, что правительство выразило открытость в поиске консенсуса, но представители ассоциации настаивали лишь на полной отмене политики увеличения медицинских кадров. Министр также заявил о готовности выслушать любые предложения в вопросе снижения разницы в медицинском обслуживании между регионами.

Политика увеличения мест в медицинских вузах была согласована правительством и правящей партией 23 июля. Она подразумевает увеличение количества поступающих в медицинские вузы на 400 человек в год на протяжении 10 лет. Три четверти дополнительно обученных кадров будут отправляться в регионы для лечения серьёзных заболеваний. Остальные будут работать в области эпидемиологии или научных исследований. Помимо этого, решено рассмотреть план создания государственных медицинских вузов с количеством учащихся 50 человек, а также открытия профильных вузов в регионах, где таковых нет.

Правительство обосновывает такую политику нехваткой врачей. По данным 2018 года, на тысячу человек населения приходится 2,04 врача, тогда как средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 3,48 человека. При этом основная часть врачей сконцентрирована в Сеуле, тогда как в регионах наблюдается их нехватка.

Корейская ассоциация врачей считает политику правительства неправильной. По мнению представителей ассоциации, необходимо заботиться не просто об увеличении количества врачей, но и об улучшении качества образования. Врачи, направленные в регионы, будут возвращаться в Сеул и большие города после завершения срока своей работы, а проблема в регионах останется нерешённой. Судя по всему, представители правительства и врачей ещё не скоро смогут достичь договорённости.