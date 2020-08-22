Три четверти граждан РК отрицательно относятся к Северу

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Три четверти граждан РК неодобрительно настроены по отношению к председателю Госсовета КНДР Ким Чон Ыну и его правительству. Такие данные были получены в результате социологического опроса, который проводится ежегодно телерадиовещательной компанией KBS накануне Дня освобождения Кореи 15 августа. Опрос проводится с целью определения настроений в южнокорейском обществе по отношению к КНДР. Отрицательное отношение высказали почти три четверти опрошенных. В 2017 году этот показатель составлял почти 90%, однако в 2018 году упал до одной трети опрошенных и вырос до половины в 2019 году.

Дружелюбный настрой по отношению к руководству Севера в этом году выразили лишь 4,1% респондентов. Интерес к воссоединению двух стран также ослаб. Положительное отношение к этой теме выразили почти 70%, тогда как в предыдущие два года этот показатель превышал 73%. В целом, воссоединение считают необходимым лишь 15,4% респондентов, хотя в предыдущие годы показатель всегда превышал 20%. При этом 16,2% респондентов выступили против воссоединения. Почти половина респондентов считают, что воссоединение возможно при отсутствии сильных обременяющих обстоятельств. Среди главных задач, которые необходимо решить ради воссоединения, респонденты назвали решение северокорейской ядерной проблемы, построение доверительных отношений в военной сфере и развитие межкорейского экономического сотрудничества.

Около половины опрошенных выразили поддержку северокорейской политики правительства Мун Чжэ Ина. Против высказались чуть более половины. Что касается проектов межкорейских обменов, то большинство респондентов проголосовали за открытие туристического комплекса в горах Кымгансан и индустриального комплекса в Кэсоне на определённых условиях. Результаты опроса также показали, что 65,4% респондентов считают, что разрешение северокорейского ядерного вопроса вряд ли возможно в ближайшем будущем. Столько же респондентов обеспокоены вопросом безопасности.