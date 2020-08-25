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Валерий Омич из Омска, часть 2

#Вы в эфире l 2020-08-23

Воскресный журнал

Песня В.Омича "Вспоминай" -  фит с выпускницей 113-й школы, Елизаветой Петуховой, музыка Дениса Шмидке



Краткое содержание выпуска:

#Учитель, наставник, журналист, спортсмен и просто талантливый человек.

#Подаренный дядей приёмник - начало путешествия по КВ

#Стихи, песни и клипы для души

#Постоянный поиск

#Кредо по жизни: Понимание мира и связь с богом – открывают новые дороги


Валерий Омич забил трехочковый в товарищеском матче (21.05.2014)

В павильоне «Сибирский Нефтяник» состоялся традиционный выставочный матч между женской командой «Нефтяник-Авангард» и Омской сборной СМИ.
ⓒ Валерий Омич


Успенский собор в Омске

ⓒ Валерий Омич


Валерий с продавцом газет Андреем

ⓒ Валерий Омич

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