Валерий Омич из Омска, часть 2

Рассказ «Отложить смерть» писателя Ли Бом Сона
2020-08-25
#Вы в эфире l 2020-08-23
Песня В.Омича "Вспоминай" - фит с выпускницей 113-й школы, Елизаветой Петуховой, музыка Дениса Шмидке
Краткое содержание выпуска:
#Учитель, наставник, журналист, спортсмен и просто талантливый человек.
#Подаренный дядей приёмник - начало путешествия по КВ
#Стихи, песни и клипы для души
#Постоянный поиск
#Кредо по жизни: Понимание мира и связь с богом – открывают новые дороги
Валерий Омич забил трехочковый в товарищеском матче (21.05.2014)
Успенский собор в Омске
Валерий с продавцом газет Андреем
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-26 13:13:09
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