Валерий Омич из Омска, часть 2

Песня В.Омича "Вспоминай" - фит с выпускницей 113-й школы, Елизаветой Петуховой, музыка Дениса Шмидке









Краткое содержание выпуска:

#Учитель, наставник, журналист, спортсмен и просто талантливый человек.

#Подаренный дядей приёмник - начало путешествия по КВ

#Стихи, песни и клипы для души

#Постоянный поиск

#Кредо по жизни: Понимание мира и связь с богом – открывают новые дороги





Валерий Омич забил трехочковый в товарищеском матче (21.05.2014)

В павильоне «Сибирский Нефтяник» состоялся традиционный выставочный матч между женской командой «Нефтяник-Авангард» и Омской сборной СМИ.

ⓒ Валерий Омич





Успенский собор в Омске

ⓒ Валерий Омич





Валерий с продавцом газет Андреем

ⓒ Валерий Омич