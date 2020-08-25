Песни о любви в исполнении группы Jannabi

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Четвёртая рубрика августа посвящена группе Jannabi. Это южнокорейский музыкальный квартет, дебютировавший в апреле 2014 года. Его название слегка не соответствует тематике песен, исполняемых артистами. Дело в том, что слово «чаннаби» (잔나비) в корейском языке имеет значение «обезьяна». Все участники группы родились в год обезьяны, т.е. в 1992 году, поэтому выбор пал на столь незамысловатое название. Ребята выступают на большой сцене вот уже седьмой год. За всё время они написали немалое количество хитов, один из которых должен быть хорошо знаком слушателям. Это песня «Для нерешительных влюблённых» (주저하는 연인들을 위해). Она долгое время украшала «Топ-десятку» «Музыкального марафона». Основная её идея заключается в том, что в нашем мире нет вечной любви. Зная, что когда-нибудь отношениям наступит конец, мы вновь и вновь отправляемся в это загадочное путешествие, в котором расстояние до конечного пункта порой от нас не зависит. Несмотря на это, авторы песни призывают не отрекаться от любви и открыть душу для второй половинки, которая может появиться в нашей жизни.

Вторая композиция называется «Она» (She). Это одна из немногих композиций в исполнении группы Jannabi, в которой ощущается вся теплота голоса её вокалиста Чхве Чжон Хуна (최정훈). В песне поётся о той единственной и неповторимой. Особое внимание привлекает повторяющееся местоимение She. Таким образом авторы хотели, чтобы каждый, кто слушал эту песню мог представить себе свою любимую женщину.

В творчестве Jannabi много других ярких песен с невероятно красивыми эпитетами. Одной из таких является третья композиция «Страна грёз. Страна звёзд» (꿈나라 별나라). По названию трудно догадаться о том, какую смысловую нагрузку несёт в себе эта песня. Её герой во сне обращается к своей возлюбленной, приглашая её в путешествие по Стране грёз. «Карета подана. Всё готово для увлекательной поездки», – говорит он, однако тут же сообщает, что времени у них осталось мало, поскольку скоро наступит рассвет. В середине песни молодой человек говорит, что в Стране грёз намного теплее, чем в Стране звёзд, и пока предлагает не торопиться отправляться в последнюю. Это ключевая фраза песни, позволяющая догадаться о том, что мужчина покинул этот мир и является к своей возлюбленной лишь по ночам. В Корее говорят, что, когда человек умирает, его душа поднимается на небо и он становится яркой звездочкой, освещающей землю. Скорее всего, парень или супруг девушки просит свою возлюбленную не печалится о нём и постараться счастливо прожить уготовленное судьбой время.

В продолжение в эфире прозвучали ещё две композиции «Ты нужна мне, малышка» (사랑하긴 했었나요 스쳐가는 인연이었나요 짧지 않은 우리) и «Лето» (뜨거운 여름 가고 남은 건 볼품 없지만). В последней поётся об истории одной пары, которая, к сожалению, рассталась. Чувствуется сожаление, и в то же время небольшая ненависть главного героя к своей бывшей возлюбленной. Прошло время, но он по-прежнему находится в поисках новой любви, стараясь не вспоминать о прошлом, хоть это не так и просто. В то же время он надеется, что все счастливые моменты, боль от расставания когда-нибудь станут прекрасными воспоминаниями из прошлого.