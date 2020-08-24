Участники BTS представили новую песню

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Бой-бэнд BTS (방탄소년단) 21 августа представил песню Dynamite, ставшую первым синглом группы на английском языке. На следующий день музыкальная новинка заняла первые строчки чарта iTunes в категории лучших песен в 104 странах мира. Песня Dynamite представляет собой яркую и весёлую композицию в жанре диско-поп; она призвана зарядить энергией всех слушателей, изрядно уставших от последствий пандемии коронавируса, продолжающейся на протяжении более полугода, - сообщили артисты во время онлайн-пресс-конференции 21 августа. Участники BTS также отметили, что работа над новой песней доставила им невероятное удовольствие. Это придало нам сил, и мы надеемся, что песня зарядит энергией всех тех, кто её услышит, - добавили они. В настоящее время официальный видеоклип к песне доступен на видеохостинге YouTube. Его посмотрели уже 140 млн пользователей.