Ли Су Хён из AKMU исполнит песню к фильму «Мулан»

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Участница дуэта AKMU (악동뮤지션) Ли Су Хён (이수현) исполнит кавер-версию песни Reflection из фильма «Мулан», показ которого в РК запланирован на 10 сентября. Об этом 19 августа сообщили в The Walt Disney Company Korea. Музыкальная композиция Reflection представляет собой саундтрек из мультипликационного фильма «Мулан», вышедшего в 1998 году. Она раскрывает эмоции и внутреннее состояние героини Мулан, пытающейся обрести истинное «я» вне зависимости от установившихся общественных рамок. Сообщается, что кавер-версию на английском языке в очередной раз исполнит певица Кристина Агилера.