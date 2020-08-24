«Девять историй» от певца На Хун А

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Певец в жанре «трот» На Хун А (나훈아) 20 августа представил новый студийный альбом, получивший название «Девять историй» (아홉 이야기). Это первая работа артиста за последние 15 месяцев. В неё вошли девять музыкальных композиций, включая песню «Моя новая возлюбленная» (내게 애인이 생겼어요), в особенности понравившуюся слушателям. Видеоклип к песне доступен для просмотра на официальном YouTube-канале агентства Danal Entertainment. На Хун А является исполнителем ряда хитов, включая такие песни как «Дорога в тысячу ли» (천리길), «Любовь сеют слезы» (사랑은 눈물의 씨앗), «Далекая родина» (머나먼 고향) и «Станция Родина» (고향역).