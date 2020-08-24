Фильм «Фукуока» выходит в прокат





Фильм «Фукуока» (후쿠오카) режиссёра Чжана Лу (장률) выходит в прокат. Кинокартина повествует о путешествии трёх героев фильма по городу Фукуока. По сюжету, один из них, Чэ Мун (제문), держит в Корее старую книжную лавку. Частой посетительницей магазина является девушка по имени Со Дам (소담). Она носит школьную форму, хотя утверждает, что ей уже 21 год. По её приглашению Чэ Мун отправляется в путешествие в город Фукуока. Как оказывается, его давний приятель по институту Хэ Хё (해효) живёт в этом городе, являясь хозяином местного питейного заведения «Дикая хризантема». Двоих связывает одна давняя история, когда 28 лет назад, в студенческие годы, они влюбились в одну и ту же девушку по имени Сун И (순이), образ которой, как рассказывает режиссёр, был взят из стихотворений корейского поэта Юн Дон Чжу (윤동주). Так, Чэ Мун, Хэ Хё и Со Дам отправляются в трёхдневное путешествие по Фукуоке. Кинокритики отмечают, что развитие сюжета несколько напоминает сон. Такой эффект был достигнут благодаря отсутствию последовательности и объективности событий. Примером тому может служить внезапное приглашение Со Дам посетить Фукуоку, мгновенный переход событий из Кореи в Японию и многие другие факторы. Граница отсутствует и между персонажами фильма. Порой можно заметить, как поведение Со Дам сравнимо с поведением Сун И, давней возлюбленной двух героев. В итоге разрушается граница между Чэ Муном и Хэ Хё, о чём свидетельствует заключительная фраза Со Дам. Сообщается, что премьера фильма была запланирована на 27 сентября, однако в связи с ситуацией вокруг коронавируса дата показа временно отложена.