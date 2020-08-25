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Дата рождения: 20 апреля 1987 г.

Рост: 161 см

Дебют: «Любовь так прекрасна» (신부수업), 2004 г.





Актриса Чхон У Хи (천우희) родилась 20 апреля 1987 г. в городе Ичхон провинции Кёнгидо. Девушка заинтересовалась актёрским искусством ещё во время учебы в старшей женской школе Янчжон. По окончании учебного заведения поступила на отделение исполнительских искусств университета Кёнги. Дебютировала в 2004 году, исполнив роль в фильме «Любовь так прекрасна» (신부수업). Актриса получила популярность в 2011 году благодаря участию в фильме «Солнышко» (써니). В 2014 году Чхон У Хи исполнила главную роль в фильме «Хан Гон Чжу» (한공주), за которую получила кинопремию «Голубой дракон» (청룡영화상) в номинации «Лучшая женская роль первого плана». В 2016 году приняла участие в фильме режиссёра На Хон Чжина (나홍진) «Вопль» (곡성). Кинокартина в 2016 году была включена во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля. В 2019 году Чхон У Хи приняла участие в фильме «Кумир» режиссёра Ли Су Чжина (이수진). В общей сложности актриса снялась в 26 фильмах и пяти сериалах.