Танцовщицы (12) 내 말이

Рассказ «Отложить смерть» писателя Ли Бом Сона
2020-08-25
#Говорим как герои сериалов l 2020-08-23
Диалог недели
김시은(Ким Си Ын): 니는 꿈을 이룬다 해가지구 행복해지는 건 아니라는 말,
뭔지 알겠나?
Ты понимаешь, что значат слова «Исполнение твоей мечты не обязательно сделает тебя счастливым»?
권승찬(Квон Сын Чан): 그게 뭔 소리고. 말이 되는 소리가.
Что это за ерунда? Что это значит?
김시은(Ким Си Ын): 그러니까. 내 말이.
Вот именно. И я о том же.
Фраза недели
내 말이
[Нэ-мал-и]
И я о том же
Грамматика
내 말이 переводится, как «и я о том же». 내 – это сокращенная форма 나의, которое означает мой. 나 – местоимение «я», далее добавляется падежное окончание -의. 말 – существительное, которое означает «слово», «речь», «язык». И последнее 이 – окончание именительного падежа. Все вместе получается 내 말이, которое дословно переводится как, «и мои слова». В Корее обычно употребляется фраза 내 말이, когда говорящий хочет подчеркивать полное согласие со словами собеседник.
Внимание
☞ в форме разговорной речи : 내 말이
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 제 말이요
☞ синонимы к 내 말이 : 그치(сокращенная форма 그렇지), 그러네, 그러게
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-26 13:13:09
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