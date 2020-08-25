Танцовщицы (12) 내 말이

Диалог недели

김시은(Ким Си Ын): 니는 꿈을 이룬다 해가지구 행복해지는 건 아니라는 말,

뭔지 알겠나?

Ты понимаешь, что значат слова «Исполнение твоей мечты не обязательно сделает тебя счастливым»?

권승찬(Квон Сын Чан): 그게 뭔 소리고. 말이 되는 소리가.

Что это за ерунда? Что это значит?

김시은(Ким Си Ын): 그러니까. 내 말이.

Вот именно. И я о том же.





Фраза недели

내 말이

[Нэ-мал-и]

И я о том же





Грамматика

내 말이 переводится, как «и я о том же». 내 – это сокращенная форма 나의, которое означает мой. 나 – местоимение «я», далее добавляется падежное окончание -의. 말 – существительное, которое означает «слово», «речь», «язык». И последнее 이 – окончание именительного падежа. Все вместе получается 내 말이, которое дословно переводится как, «и мои слова». В Корее обычно употребляется фраза 내 말이, когда говорящий хочет подчеркивать полное согласие со словами собеседник.





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 내 말이

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 제 말이요

☞ синонимы к 내 말이 : 그치(сокращенная форма 그렇지), 그러네, 그러게



