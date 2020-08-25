Фукуока (후쿠오카)





Режиссёр: Чжан Лу

В ролях: Квон Хэ Хё, Юн Чжэ Мун, Пак Со Дам

Жанр: драма

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет

Чэ Мун и Хэ Хё - в прошлом хорошие друзья. Сейчас они перестали поддерживать отношения из-за одной девушки Сун И, к которой в студенческие годы испытывали особые чувства. Однажды Чэ Мун встречает девушку по имени Со Дам. Встреча становится поводом к тому, чтобы мужчина отправился в путешествие в Фукуоку. Вместе с Со Дам он посещает местное питейное заведение «Тыльгугхва» или «Дикая хризантема», хозяином которого является его давний друг Хэ Хё. Так начинается необычное для троих приятелей путешествие.