Фукуока (후쿠오카)

Рассказ «Отложить смерть» писателя Ли Бом Сона
2020-08-25
#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-24
Режиссёр: Чжан Лу
В ролях: Квон Хэ Хё, Юн Чжэ Мун, Пак Со Дам
Жанр: драма
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет
Чэ Мун и Хэ Хё - в прошлом хорошие друзья. Сейчас они перестали поддерживать отношения из-за одной девушки Сун И, к которой в студенческие годы испытывали особые чувства. Однажды Чэ Мун встречает девушку по имени Со Дам. Встреча становится поводом к тому, чтобы мужчина отправился в путешествие в Фукуоку. Вместе с Со Дам он посещает местное питейное заведение «Тыльгугхва» или «Дикая хризантема», хозяином которого является его давний друг Хэ Хё. Так начинается необычное для троих приятелей путешествие.
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-26 13:13:09
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