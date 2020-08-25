Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Фукуока (후쿠오카)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-24


Режиссёр: Чжан Лу

В ролях: Квон Хэ Хё, Юн Чжэ Мун, Пак Со Дам

Жанр: драма

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет

    

Чэ Мун и Хэ Хё - в прошлом хорошие друзья. Сейчас они перестали поддерживать отношения из-за одной девушки Сун И, к которой в студенческие годы испытывали особые чувства. Однажды Чэ Мун встречает девушку по имени Со Дам. Встреча становится поводом к тому, чтобы мужчина отправился в путешествие в Фукуоку. Вместе с Со Дам он посещает местное питейное заведение «Тыльгугхва» или «Дикая хризантема», хозяином которого является его давний друг Хэ Хё. Так начинается необычное для троих приятелей путешествие.

Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Фукуока (후쿠오카)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >