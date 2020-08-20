Водные лыжи – спасение от жары

Рассказ «Отложить смерть» писателя Ли Бом Сона
2020-08-25
2020-08-20
20 августа в некоторых районах провинции Кёнгидо было объявлено предупреждение о жаре. Некоторые местные жители спасаются от жары на водных лыжах. Фото сделано на реке Пукхан уезда Янпхён-гун.
(Yonhap News)
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-26 13:13:09
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