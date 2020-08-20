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Водные лыжи – спасение от жары

2020-08-20

Новости



20 августа в некоторых районах провинции Кёнгидо было объявлено предупреждение о жаре. Некоторые местные жители спасаются от жары на водных лыжах. Фото сделано на реке Пукхан уезда Янпхён-гун.

(Yonhap News)


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