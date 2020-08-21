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Безлюдный суд

2020-08-21

Новости

В связи с новой волной распространения вируса COVID-19 Управление судебного администрирования рекомендовало всем южнокорейским судам приостановить работу на две недели. На фото вид опустевшего Суда центрального округа Сеула.

(Yonhap News)


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