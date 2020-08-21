Безлюдный суд

Рассказ «Отложить смерть» писателя Ли Бом Сона
2020-08-25
2020-08-21
В связи с новой волной распространения вируса COVID-19 Управление судебного администрирования рекомендовало всем южнокорейским судам приостановить работу на две недели. На фото вид опустевшего Суда центрального округа Сеула.
(Yonhap News)
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-26 13:13:09
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