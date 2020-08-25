Компания Hanteo Global анализирует продажи продукции K-pop

ⓒ HANTEO CHART

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Hanteo Global (한터글로벌), которая создаёт новые ценности на основе больших данных о K-pop. У микрофона президент компании г-н Квак Ён Хо.





Hanteo Global - единственная в мире компания, которая собирает большие данные о K-pop. Наша POS-система и Open API автоматически собирают данные о продажах альбомов по всему миру. На основе собранных данных мы составляем Hanteo Chart, своего рода график отслеживания продаж альбомов. Республика Корея является шестым по величине музыкальным рынком в мире, за которым следует быстрорастущий рынок Китая. Восторженные поклонники K-pop стремятся покупать альбомы своих любимых звёзд и загружать их музыку. Фан-клубы K-pop известны как одни из самых влиятельных в мире. С ростом глобального рынка K-pop мы пришли к выводу о необходимости анализировать соответствующие данные, чтобы расширить его ещё больше. С помощью данных о продажах K-pop внутри страны и за рубежом мы можем выяснить потребности поклонников K-pop во всём мире. Мы прилагаем постоянные усилия к максимальному распространению K-pop.





Hanteo Chart - единственный музыкальный чарт в стране, который анализирует продажи K-pop в режиме реального времени. Для этого используются собственная система расчётов и данные, которые собирались на протяжении 25 лет. Г-н Квак Ён Хо возглавил Hanteo Global во второй половине 2016 года, и он сразу же поставил перед собой задачу превратить Hanteo Chart в надёжный источник, которому доверяют артисты и поклонники K-pop по всему миру.





Все оказалось непросто. Я не был музыкальным экспертом, поэтому решил общаться с максимальным числом людей. У меня было по три-четыре встречи в день. Думаю, с тех пор, как я пришёл в музыкальную индустрию, у меня появилось не менее 4 тысяч новых знакомых. Я очень много работал, чтобы определить направление бизнеса и при необходимости изменить его. Мы уже завоевали доверие поклонников K-pop во всём мире. В то время как другие компании-составители музыкальных чартов в основном полагаются на данные социальных сетей, мы анализируем данные как о производителях, так и о потребителях альбомов, цифровых аудиофайлов, социальных сетях, сайтах средств массовой информации. Основываясь на накопленном опыте, мы разработали способы помочь артистам на начальном этапе, а также платформу для анализа больших данных о музыке, которую мы продолжаем улучшать.





ⓒ HANTEO CHART

Перед покупкой альбомов K-pop многие меломаны как в Корее, так и за рубежом проверяют, отражены ли данные об их покупках в Hanteo Chart. Приложение Hanteo Global под названием Whosfan, запущенное в прошлом году, стало ещё одной интересной темой на рынке K-pop. Whosfan позволяет фанатам K-pop со всего мира общаться друг с другом и пользоваться различными услугами, предоставляемыми Hanteo Chart, включая новости, музыку, видео и чарты. Это своего рода игровая площадка, где собираются вместе поклонники K-pop со всего мира. По словам многих людей, когда они думают о Корее, то K-pop - это первое, что им приходит в голову. Наши данные показывают, что популярность K-pop достигла пика. До сих пор не было необходимости собирать точные данные для прогнозирования спроса, поскольку внутреннего потребления было достаточно для получения прибыли. Но сегодня мировой рынок стал намного больше внутреннего. Многие фанаты говорят, чего они хотят от артистов K-pop или их агентств. Чтобы сохранить и расширить международный рынок K-pop, необходимо точно определять тенденцию и предоставлять контент, который действительно нужен фанатам. У компании Hanteo Global есть информационный сайт Hanteo News, посвящённый K-pop, на трёх языках: корейском, английском и испанском.





В настоящее время к Hanteo News имеют доступ пользователи из 19.862 городов 215 стран. Основываясь на больших данных Hanteo, он специализируется на продвижении достижений артистов K-pop. Как вы знаете, в наши дни часто встречаются фальшивые новости. Фанаты могут пострадать от них. Они часто спрашивают нас, насколько правдивые у нас новости. С целью предоставления правильной информации фанатам K-pop мы используем роботизированную или алгоритмическую журналистику, где новости создаются с помощью компьютерных программ.





Компания Hanteo Global создаёт новые ценности на основе больших данных о K-pop. Её потенциал и технологии получили признание. Она продолжает предоставлять качественный контент и услуги, которые удовлетворяют как исполнителей K-pop, так и фанатов. Мы надеемся, что компания возьмёт на себя ведущую роль в дальнейшем расширении глобальной базы K-pop и K-культуры.