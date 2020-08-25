Американские ограничения в отношении китайской компании Huawei

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Пандемия COVID-19 не ослабевает, оказывая мощное давление на мировую экономику. На ситуацию во многих странах влияет также затяжной конфликт между США и Китаем. 17 августа министерство торговли США объявило о введении дополнительных санкций в отношении китайской компании Huawei. Их цель – сделать так, чтобы мировые производители полупроводников не могли торговать с китайским технологическим гигантом. Между тем, президент США Дональд Трамп отменил переговоры с Китаем по торговым вопросам. Сегодня мы поговорим о том, каким образом конфликт между США и Китаем может повлиять на южнокорейскую экономику. Разобраться в этом нам поможет профессор Ким Гван Сок из аспирантуры международных исследований Университета Ханян.





США предприняли две волны давления на китайскую Huawei, которая имеет 38 дочерних компаний в 21 стране мира. Недавние ограничения ещё больше усложнили этим дочерним компаниям использование микросхем, созданных с использованием американского программного обеспечения. Другими словами, доступ Huawei к американским технологиям ограничивается ещё больше. Госсекретарь Майкл Помпео говорит, что новые санкции необходимы для защиты национальной безопасности США и охраны конфиденциальной информации американских граждан. Судя по всему, Вашингтон хочет перекрыть Huawei все каналы использования американских больших данных, телекоммуникационного оборудован и технологий, чтобы у Китая не было военного преимущества над США. Фразу «национальная безопасность» можно понимать в этом контексте.





Новые ограничения настолько жёсткие, что они закрывает Huawei любую возможность нормально функционировать в качестве ведущего производителя сетевого оборудования и смартфонов на основе 5G. США вводят такие жёсткие санкции, потому что две сверхдержавы борются за глобальную технологическую гегемонию. До введения новых ограничений конфликт развивался вокруг китайского видеоприложения TikTok, которое позволяет пользователям записывать короткие видеоролики продолжительностью 15 секунд. Чрезвычайно популярная платформа социальных сетей превысила два миллиарда загрузок по всему миру, причём только в США было 165 миллионов загрузок.





TikTok имеет более миллиарда пользователей примерно в 150 странах, в том числе 40 миллионов пользователей в США. Оно заняло в 2019 году четвёртое место в списке самых загружаемых приложений для iPhone. Приложение для совместного использования, запущенное в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance, символизирует рост Китая как технологического центра. США хотят вытеснить его с рынка, ссылаясь на необходимость защиты персональной информации своих граждан. Считается, что использование приложения может помочь правительству Китая выяснить местонахождение американских войск. Вот почему США возражают против китайского приложения для социальных сетей.





18 августа Дональд Трамп заявил, что он решил отложить торговые переговоры с Китаем. Ранее планировалось, что США и Китай будут каждые шесть месяцев обсуждать выполнение торгового соглашения, которое вступило в силу в феврале. Их первая встреча на высоком уровне изначально должна была состояться 15 августа в формате видеоконференции, но была отложена на неопределённый срок. В то время как две страны конфликтуют по многим вопросам, включая дипломатию, безопасность, права человека и права интеллектуальной собственности, считается, что торговое соглашение поможет сближению двух сторон. Но теперь президент США может его расторгнуть. Более того, Дональд Трамп намекнул на возможность введения ограничений против другой китайской компании. Как полагают, следующей целью может стать Alibaba, китайский гигант электронной коммерции. Однако ожидается, что подобные действия ударят и по американским компаниям. Если администрация Дональда Трампа прикажет Apple удалить китайские приложения, такие как, например, TikTok и WeChat, потребители в Китае перестанут покупать iPhone. В этом случае глобальные продажи продукции Apple упадут на 25–30%. Ограничения в отношении Huawei повлияют и на южнокорейские компании. С одной стороны, Huawei является крупным покупателем их полупроводников, а с другой - конкурирует с ними на мировом рынке смартфонов. Это означает, что одним удастся извлечь выгоду из конфликта между США и Китаем, а другие могут пострадать.





Южнокорейские производители должны стремиться развивать такие перспективные отрасли как дистанционное обучение, телемедицина, цифровое здравоохранение и мобильные системы. Республика Корея уже опередила другие страны в производстве таких продуктов как бытовая техника, объединяющая различные функции. Отечественные компании могли бы максимально использовать свою технологическую конкурентоспособность, чтобы заменить китайских производителей в этих многообещающих отраслях. На США и Китай в совокупности приходится почти 40% южнокорейского экспорта, и Сеул оказался в сложной ситуации из-за ожесточённой битвы между двумя крупнейшими экономиками мира. В этой связи необходимо разработать стратегию, которая позволила бы не принимать чью-то сторону. Следует поддерживать баланс, чтобы соперничество двух гигантов не нанесло удара по южнокорейской экономике.





Ожидается, что Вашингтон усилит давление на Сеул, чтобы вынудить его присоединиться к антикитайской кампании. Поэтому необходимо выработать дополнительные меры на дипломатическом и экономическом фронтах.