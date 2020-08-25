Окей, мадам! (오케이 마담)





Главные герои фильма «Окей, мадам» - директор небольшой забегаловки Ми Ён и ее муж Сок Хван, специалист по сборке компьютеров. Впервые в своей жизни они выиграли в лотерею – и сразу поездку на двоих на Гавайи! Ни муж, ни жена никогда до этого не были заграницей, и полные надежд и в предвкушении райского отпуска они поднимаются на борт самолета, направляющегося на Гавайи. Но! Вместе с ними на этом же самолете оказываются и крайне опасные террористы, сбегающие от преследующей их полиции. В полете они захватывают самолет, и наша семейная пара оказывается единственной, кто может им противостоять! Так начинается смешной и вместе с тем остросюжетный боевик о противостоянии международных террористов и корейской супружеской пары, решившей во что бы то ни стало отдохнуть на Гавайях.