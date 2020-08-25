Кристал из f(x) расстается с родным агентством

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Дорогие радиослушатели! На этой неделе мы подготовили для вас как грустные, так и счастливые новости. Обычно люди предпочитают услышать сперва грустную весть, так что вот: Кристал из f(x) решила покинуть родное агентство SM Entertainment. К счастью, счастливых новостей у нас в этот раз целых две: актриса Кан Со Ра объявила о своей свадьбе, а участница группы BLACKPINK Чи Су получила роль в новом сериале «Подснежник». Присоединяйтесь к нашей рубрике «Новости шоу-бизнеса» 26 августа, чтобы узнать подробности!