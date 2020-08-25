Рассказ «Спокойные будни» писательницы Ким Сэ Хи

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После обеда я написала краткое, но эмоциональное представление о себе, какие пишут обычные люди в начале блога, и таким образом ввела Леди Чатерлей в жизнь блога.

Вскоре нам доверили и написание отзывов. В основном, это были отзывы о кафе. Нам отправляли меню заведения, аппетитные фотографии, а мы компоновали материалы друг с другом и писали отзывы, как будто сами там побывали. На некоторых словах и предложениях по требованию заказчика мы хитро, но естественно делали особый акцент.





나는 블로그를 시작하는 일반인들이 올릴법한

짤막하지만 정성을 담은 자기 소개글을 작성하며

채털리 부인을 블로그계에 데뷔시켰다.

우리는 곧이어 리뷰 업무에도 투입되었다.

음식점의 비중이 높았다.

가게에서 매장 사진과 메뉴판, 맛깔스럽게 찍은 음식 사진을 보내 주면

그걸 조합하고 매치해서 직접 가 본 것처럼 후기를 작성했다.

광고주가 삽입해 달라고 요청한 특정 문구를 자연스럽게 강조하는 요령도 생겼다.

이래도 되는 건가, 그러나 곧 그 감각도 사라졌다.









Но однажды блог Леди Чаттерлей по неизвестной причине был признан ненадёжным. Кён Чжин сначала не могла в это поверить и долго переживала. Больше она не писала о Леди Чаттерлей, но аккаунт не удаляла, лишь изредка его посещая. Однажды после долгого отсутствия героиня обнаружила в аккаунте новое сообщение от неизвестной девушки. Она представилась пострадавшей от использования антибактериальной жидкости «Ппосони» компании В.









«Я начала пользоваться жидкостью после отзыва в вашем блоге. Вы писали, что пользуетесь ей каждый день, всё ли у вас в порядке… Надеюсь, ничего не произошло, но всё-таки если что-то случилось, напишите мне», - говорилось в сообщении.

Что это значит? По ссылке в конце сообщения я перешла на газетную статью в новом окне. Первым делом в глаза бросилась огромная фотография маленького мальчика в инвалидной коляске с кислородным баллоном, напоминающим ракету. По всему телу пробежал холодок, руки поледенели.





‘채털리 부인님이 올린 후기를 보고 구매해서 쓰기 시작했거든요.

날마다 사용한다고 했는데 괜찮으신지...

아무 일 없으시길 바라지만 혹시라도 무슨 일이 있었다면 이쪽으로 연락주세요’





이게 무슨 소리지?

메시지 끝에 적힌 링크를 클릭하자,새 창이 뜨면서 신문 기사로 연결되었다.

큼직한 사진이 먼저 눈에 들어왔다.

로켓 모양의 산소통을 껴안고휠체어에 앉아 있는 어린 남자아이의 사진이었다.

싸한 전율이 배속에서부터 퍼져 나가면서 양손이 싸늘하게 식었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

По мере раскрытия сюжета Кён Чжин узнаёт горькую правду об обществе, в котором она только начала делать первые шаги. Произведение показывает, как в спокойных, непримечательных на вид буднях могут скрываться настоящие проблемы. Кён Чжин удалила аккаунт Леди Чаттерлей, но продолжала работать в компании до её закрытия. Но в её обычной жизни уже появились мелкие трещины.









Писательница Ким Сэ Хи родилась в 1987 году в г. Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Её дебют состоялся в 2015 году, когда писательница стала лауреатом премии журнала «Всемирная литература» в категории «Лучший молодой писатель». Лауреат IX литературной премии издательства «Мунхак тоннэ» 2018 года.