



О тяжёлой женской доле сложено немало песен. В прежние времена кореянки не только должны были следить за домом, работать в поле или собирать дары моря, но и не имели возможности без причины свободно выходить за пределы дома. В те редкие встречи, когда женщинам удавалось собраться вместе, всегда звучали песни, темой которых становилась женская судьба, замужняя жизнь, несбывшиеся мечты и надежды.





Выпуск 478. Женские песни

* Песня «Иодо сана» – Группа «Сорым»

* Песня «Тунданэ тхарён» уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо – Пак Ке Син (соло) и вокальный ансамбль

* Песня «Нанани тхарён» – Чха Ён Нё и вокальный ансамбль