Рассказ «Отложить смерть» писателя Ли Бом Сона
2020-08-25
#Мелодии Кореи l 2020-08-26
О тяжёлой женской доле сложено немало песен. В прежние времена кореянки не только должны были следить за домом, работать в поле или собирать дары моря, но и не имели возможности без причины свободно выходить за пределы дома. В те редкие встречи, когда женщинам удавалось собраться вместе, всегда звучали песни, темой которых становилась женская судьба, замужняя жизнь, несбывшиеся мечты и надежды.
Выпуск 478. Женские песни
* Песня «Иодо сана» – Группа «Сорым»
* Песня «Тунданэ тхарён» уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо – Пак Ке Син (соло) и вокальный ансамбль
* Песня «Нанани тхарён» – Чха Ён Нё и вокальный ансамбль
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-26 13:13:09
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