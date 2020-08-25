До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

Песни военной поры. Ч.3





С захватом силами коалиции столицы Севера Пхеньяна и продвижением до реки Амноккан, т.е. до границы с Китаем, ожидалось, что война может закончиться в течение года победой Юга, но вступление в войну «китайских добровольцев» в октябре 1950 года резко изменило ход войны. В январе 1951 года, когда Сеул повторно оказался в руках врага, в числе тех, кто бежал на юг, были и деятели популярной музыки. Некоторые перебрались на остров Чечжудо, где присоединились к ВХП, другие нашли временное пристанище в Пусане и Тэгу и продолжили там творческую деятельность. Были и те, кто тайком переправился в Японию. Поскольку многие авторы популярной музыки покинули Сеул, производство популярных песен военного времени переместилось в Тэгу и во временную столицу Пусан.





Пока войска ООН сдерживали натиск врага в узком ущелье Ыйчжонбу к северу от Сеула в начале января 1951 г., жители столицы бежали на юг, взяв с собой то немногое, что могли унести в руках. Тяготы беженцев стали главной темой популярных песен того времени.

ⓒ gettyimages; Photo by Joe Scherschel



Поскольку эти песни создавались в период, когда с фронта приходили вести о кровопролитных боях, естественно, что большинство из них, прямо или косвенно, были о войне, но их тематика и выразительные средства варьировались. К примеру, большую популярность завоевал «Прифронтовой ноктюрн», в котором пелось о буднях на передовой и о переживаниях солдат, находившихся между жизнью и смертью. Хорошие отклики получила также «Песня жены», выражающая горестные чувства женщины, отправляющей мужа на фронт. Песня «Будь сильной, Кымсун!», в которой описана трагедия людей, потерявших из-за войны семьи и родину, также остаётся в людской памяти как шедевр военного времени.

Но не все песни того времени рассказывали о реалиях войны в скорбном ключе. Некоторые авторы пытались выразить эмоции масс и настроения эпохи несколько иначе. Так, в песне «Shoeshine Boy» в комическом ключе описываются будни тыла, увиденные глазами юноши, вынужденного чистить обувь, чтобы выжить. А такие песни, как «Почему крутится водяная мельница» с описанием безмятежной сельской жизни, помогали справиться с отчаянием и усталостью от тягот жизни в условиях войны. Некоторые песни о далёких странах, в частности «Благовония Индии», позволяли хотя бы на время забыть о суровой действительности.





1. В песне «Shoeshine Boy», выпущенной в 1954 г. Star Records, в комическом ключе описываются будни тыла, увиденные глазами юноши, вынужденного зарабатывать на жизнь чисткой обуви.

2. Пластинка с песней «Прифронтовой ноктюрн» вышла в Orien Records в 1952 г. В ней поётся о чувствах солдата, который, находясь между жизнью и смертью на передовой, тоскует о своей матери.

3. «Уходи прочь, 38-я параллель!» стала первой популярной песней, записанной на пластинку, которая была выпущена первым корейским лейблом Korea Records в 1948 г.







История продолжается

Соглашение о прекращении огня в июле 1953 года положило конец грохоту оружия, но не потоку песен о войне: широким массам было непросто отойти от шока и преодолевать обнищание. Смешанные чувства тех, кто, покинув временную столицу Пусан, вернулся в Сеул, нашли выражение в песне «Прощание на Пусанском вокзале», а отчаяние беженцев с Севера, лишившихся возможности вернуться в родные края, обрело форму в песне «Родной край, что увидел во сне». В то же время отчаяние из-за невозможности узнать судьбу своих родственников, которых куда-то увели во время войны, выйдя за рамки личного горя стало скорбью на уровне всей нации, поэтому песня «Разбивающий сердце перевал Миари» не могла не снискать всеобщую любовь. В течение 1950-х годов в популярных песнях продолжала звучать боль войны. Это были печальные образы, порождённые эпохой огромных потерь. Но в то же время песни были источником силы, помогали людям подняться и преодолеть своё отчаяние.

Влияние Корейской войны на популярную музыку не ограничилось песнями о войне. Во время войны и после неё десятки тысяч американских военных были размещены в Южной Кореи. Корейские музыканты, которых привлекали для их развлечения, прониклись американской поп-музыкой, что сыграло большую роль в том, как после 1960-х годов изменился спектр корейской популярной музыки. Произведения многих музыкантов, которые по своей воле или по принуждению оказались после войны на Севере, были запрещены на Юге, и только в 1990-х годах, после окончания холодной войны, их снова смогли услышать южане. Даже в наши дни, когда воспоминания о войне постепенно выцветают, корейцы по-прежнему любят песни военного времени. Соотношение между Корейской войной и популярной музыкой следует рассматривать как факт истории, которая полностью до сих пор не оформилась: хотя стране удалось преодолеть ужасную бедность, разделение нации остаётся суровой реальностью, ставящей под угрозу мирное течение жизни.

Ли Чжун Хи* адъюнкт-профессор Университета Сонгонхве





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.