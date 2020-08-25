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Лидер КНДР передал часть полномочий помощникам

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-08-27

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

20 августа Национальная служба разведки Республики Корея сообщила о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын передал часть полномочий своим помощникам. Среди них – младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, первый заместитель заведующего организационным отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.

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