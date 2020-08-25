Законодательство КНДР. Часть первая

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Закон - это совокупность правил или социальных норм, которые соблюдаются государством с целью установления справедливости и поддержания общественного порядка. В каждой стране свои законы, и они обычно отражают общественные ценности. Знакомство с законами Северной Кореи поможет лучше понять общество этой страны. В двух выпусках рубрики «Сближаясь с Севером» мы будем знакомиться с законодательством КНДР.

Конечно, на Севере вряд ли кто-то рискнёт оспорить указания лидера страны и правящей партии. Однако возникает вполне естественный вопрос: Есть ли в Северной Корее Конституция, уголовное и гражданское право? Есть ответить коротко, то есть, и законы время от времени пересматриваются. Более подробно о северокорейском законодательстве расскажет адвокат О Хён Чжон.