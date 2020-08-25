Определились участники президентских выборов в США

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В США определились участники президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Кандидатом от Республиканской партии стал нынешний глава Белого домам Дональд Трамп, а от Демократической партии - бывший вице-президент Джо Байден. За исключением некоторых вопросов, кандидаты придерживаются диаметрально противоположных взглядов по многим аспектам, поэтому итоги выборов повлияют на будущее всего мира.

Дональд Трамп намерен продолжать свою нынешнюю политику, главными принципами которой являются усиление протекционизма и создание новых рабочих мест. Что касается внешней политики, то нынешний президент намерен прекратить бесконечные войны, отозвать зарубежные военные контингенты на родину и заставить союзников повысить их долю в совместных с США оборонных расходах.

Джо Байден, напротив, намерен по-новому определить лидерство США во внешней политике, активизировать дипломатические связи и обновить союзнические отношения. Байден также намерен повторно вступить во Всемирную организацию здравоохранения и заново присоединиться к Парижскому соглашению по климату, ссылаясь на ослабление позиций США после выхода из международных организаций.

Эксперты предполагают, что Сеул испытает наиболее ощутимое влияние в случае повторного избрания Дональда Трампа, который уделяет большое внимание справедливому, с точки зрения Вашингтона, распределению расходов на оборону. США постоянно требуют от Сеула увеличить долю в расходах на содержание американского контингента. Кроме того, неизвестно, какова будет политика Трампа по вопросу сохранения контингента в нынешнем виде.

По-разному кандидаты смотрят и на политику по отношению к Северной Корее. Если Дональд Трамп делает ставку на дружеские отношения с её лидером Ким Чон Ыном, то Джо Байден намерен придерживаться политики «стратегического терпения», налаживая отношения сначала на рабочем уровне. Другими словами, при Трампе диалог между Вашингтоном и Пхеньяном может получить неожиданно быстрое развитие, тогда как при Байдене в северокорейском вопросе возможно продолжение застоя.