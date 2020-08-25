Лидер КНДР Ким Чон Ын поделился полномочиями

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын передал часть полномочий некоторым из своих помощников, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, которая занимает должность первого заместителя заведующего организационным отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом говорится в закрытом докладе Национальной службы разведки Республики Корея, поступившем 20 августа в Национальное собрание.

Ким Ё Чжон курирует внешнюю политику. Вопросами экономики занимаются заместитель председателя ЦК ТПК Пак Пон Чжу и председатель кабинета министров Ким Док Хун. Вопросами обороны занимаются председатель военной комиссии ЦК ТПК Чхве Бу Иль и его заместитель Ли Бён Чхоль.

В докладе Национальной службы разведки приводятся две причины подобного шага. Одна из версий – чрезмерная усталость северокорейского лидера, который единолично управляет страной уже девять лет. Вторая причина - ухудшение жизни северокорейского народа. На этом фоне передача части полномочий направлена на то, чтобы разделить с другими вину за политические и экономические просчёты. На пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, состоявшемся 19 августа, было объявлено, что пятилетний план экономического развития не выполнен. Для того, чтобы принять новый план, в январе будущего года будет проведён Восьмой съезд партии.

Аналитики считают, что разделение власти с соратниками является свидетельством уверенности Ким Чон Ына в стабильности режима. Кроме того, в отличие от своих предшественников, Ким Чон Ын стремится к коллективному руководству.