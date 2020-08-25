Дипотношениям РК и Китая 28 лет

ⓒGetty Images Bank

24 августа исполнилось 28 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Китаем. За это время товарооборот между двумя странами вырос в 40 раз, многократно увеличились обмены в области политики и культуры. Благодаря этому две страны стали близкими партнёрами.

Первые признаки улучшения отношений наметились ещё в 70-е годы прошлого века, когда началась двусторонняя торговля через третьи страны. В 1983 году состоялась встреча представителей двух стран на правительственном уровне. Поводом послужил угон китайского гражданского самолёта, совершившего экстренную посадку в Республике Корея. Но самым сильным толчком к развитию двусторонних отношений послужил спорт. В 1986 и 1988 годах китайские спортсмены приняли участие в Азиатских и Олимпийских играх в Сеуле, а в 1990 году южнокорейская сборная приняла участие в Азиатских играх в Пекине. В том же году в обеих странах были открыты торговые представительства, частично взявшие на себя консульские функции и подготовившие почву для открытия дипломатических миссий в 1992 году.

Товарооборот между двумя странами составил в прошлом году 243 млрд 400 млн долларов. Южнокорейские промежуточные материалы и товары производственного назначения способствовали быстрому росту китайской экономики и южнокорейского экспорта. Однако в последнее время южнокорейско-китайские отношения заметно охладились. В знак протеста против размещения на Корейском полуострове комплексов противовоздушной обороны THAAD Китай запретил своим туристам ездить в Республику Корея и принял ряд других мер. Пандемия COVID-19 лишь усугубила сокращение взаимных обменов. Остаётся надеяться, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул станет новой поворотной точкой в укреплении двусторонних отношений.