Компания Deepixel - разработчик технологии визуального интеллекта
2020-08-31
#Информация об исполнителях l 2020-08-31
Состав: Чхве Хён Сок, Чи Хун, Ёши, Чун Гю, Масихо, Юн Чжэ Хёк, Асахи, Пан Е Дам, То Ён, Харуто, Пак Чон У, Со Чжон Хван
Дебют: мини-альбом THE FIRST STEP: CHAPTER ONE
Южнокорейско-японский музыкальный коллектив, выступающий в составе продюсерского агентства YG Entertainment. Состоит из двенадцати участников, четыре из которых являются гражданами Японии. Артисты дебютировали 7 августа 2020 года, представив мини-альбом под названием THE FIRST STEP: CHAPTER ONE. Заглавный трек альбома называется Boy. Песня раскрывает внутреннее состояние молодого человека, испытывающего чувства к девушке, глубоко поразившей его сердце. Это первый музыкальный проект YG Entertainment за последние годы.
2020-08-31
2020-08-31
2020-08-31 15:08:19
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