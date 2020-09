Состав: Чхве Хён Сок, Чи Хун, Ёши, Чун Гю, Масихо, Юн Чжэ Хёк, Асахи, Пан Е Дам, То Ён, Харуто, Пак Чон У, Со Чжон Хван

Дебют: мини-альбом THE FIRST STEP: CHAPTER ONE





Южнокорейско-японский музыкальный коллектив, выступающий в составе продюсерского агентства YG Entertainment. Состоит из двенадцати участников, четыре из которых являются гражданами Японии. Артисты дебютировали 7 августа 2020 года, представив мини-альбом под названием THE FIRST STEP: CHAPTER ONE. Заглавный трек альбома называется Boy. Песня раскрывает внутреннее состояние молодого человека, испытывающего чувства к девушке, глубоко поразившей его сердце. Это первый музыкальный проект YG Entertainment за последние годы.