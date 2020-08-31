Танцовщицы (13) 몇 살이세요?

Диалог недели

이태선(Ли Тэ Сон): 오빠 한 동안 거제에 있을 거 같애. 촬영 때메.

Кажется, из-за съёмок мне на некоторое время придётся съездить в город Кодже.

뭐 궁금한 거 있으면 연락해. 너도 이제 곧 3학년이고.

Если у тебя будут вопросы, обращайся. Ты же скоро перейдёшь в выпускной класс.

권승찬(Квон Сын Чан): 혹시 몇 살이세요?

Извините, а сколько вам лет?

이태선(Ли Тэ Сон): 스물여덟 살

28 лет





Фраза недели

몇 살이세요

[Мёт-сал-и-сэ-ё]

Сколько вам лет





Грамматика

몇 살이세요? переводится как, «Сколько вам лет?». Первое слово – вопросительное слово 몇. Оно имеет значение «сколько». Данное слово зависит от следующего за ним существительного 살 – счетное слово для возраста. После чего идет глагольная связка –이다 «являться», который всегда сочетается со существительным и образует сказуемое в предложении. Далее к ней присоединяется суффикс вежливости –시- 이시다, потом идет окончание неофициально-вежливого стиля речи -에요, 이세요. Используя данной фразой, вы можете спросить о возрасте собеседника.





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 몇 살이야?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 몇 살이십니까?

☞ подобная фраза : 나이(연세 – уважительная форма 나이)가 어떻게 되세요?



