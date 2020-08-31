Танцовщицы (13) 몇 살이세요?

Компания Deepixel - разработчик технологии визуального интеллекта
2020-08-31
#Говорим как герои сериалов l 2020-08-30
Диалог недели
이태선(Ли Тэ Сон): 오빠 한 동안 거제에 있을 거 같애. 촬영 때메.
Кажется, из-за съёмок мне на некоторое время придётся съездить в город Кодже.
뭐 궁금한 거 있으면 연락해. 너도 이제 곧 3학년이고.
Если у тебя будут вопросы, обращайся. Ты же скоро перейдёшь в выпускной класс.
권승찬(Квон Сын Чан): 혹시 몇 살이세요?
Извините, а сколько вам лет?
이태선(Ли Тэ Сон): 스물여덟 살
28 лет
Фраза недели
몇 살이세요
[Мёт-сал-и-сэ-ё]
Сколько вам лет
Грамматика
몇 살이세요? переводится как, «Сколько вам лет?». Первое слово – вопросительное слово 몇. Оно имеет значение «сколько». Данное слово зависит от следующего за ним существительного 살 – счетное слово для возраста. После чего идет глагольная связка –이다 «являться», который всегда сочетается со существительным и образует сказуемое в предложении. Далее к ней присоединяется суффикс вежливости –시- 이시다, потом идет окончание неофициально-вежливого стиля речи -에요, 이세요. Используя данной фразой, вы можете спросить о возрасте собеседника.
Внимание
☞ в форме разговорной речи : 몇 살이야?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 몇 살이십니까?
☞ подобная фраза : 나이(연세 – уважительная форма 나이)가 어떻게 되세요?
2020-08-31
2020-08-31
2020-08-31 15:08:19
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