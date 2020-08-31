До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)

Компания Deepixel - разработчик технологии визуального интеллекта
2020-08-31
#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-31
Режиссёр: Ким Мин Гён
Сценаристы: О Чжи Ён
В ролях: Ко А Ара, Ли Чжэ Ук, Ким Чжу Хон и др.
Количество серий: 16 серий
Романтический сериал об энергичной пианистке Ку Ра Ра, парне по имени Сон У Чжун и других ребятах из музыкальной академии «Ла-Ла Ленд».
2020-08-31
2020-08-31
2020-08-31 15:08:19
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