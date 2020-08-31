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До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-31


Режиссёр: Ким Мин Гён

Сценаристы: О Чжи Ён

В ролях: Ко А Ара, Ли Чжэ Ук, Ким Чжу Хон и др.

Количество серий: 16 серий


Романтический сериал об энергичной пианистке Ку Ра Ра, парне по имени Сон У Чжун и других ребятах из музыкальной академии «Ла-Ла Ленд».

До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
До-до-соль-соль-ля-ля-соль (도도솔솔라라솔)
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