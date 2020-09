Творчество актёра мюзикла Пак Ын Тхэ

ⓒ YONHAP News

Пятая рубрика августа посвящена талантливейшему артисту мюзикла Пак Ын Тхэ (박은태). Он выступает на сцене вот уже 13 лет. За это время артист успел принять участие в десятках постановок мюзиклов. В их числе такие известные работы как «Нотр-Дам де Пари», «Гамлет», «Моцарт», «Франкенштейн», «Дориан Грей», «Король Лев». Последний, кстати, является его дебютной работой. Пак Ын Тхэ имеет две награды The Musical Awards за лучшую мужскую роль первого плана. Таким послужным списком может похвастаться не каждый артист. Многим, наверное, интересно, в чём же секрет его успеха. Ответ прост: у Пак Ын Тхэ невероятно красивый голос, идеально подходящий для жанра «мюзикл». Нельзя забывать о его хорошей актёрской игре и харизматичной внешности. На сегодняшний день это один из лучших актёров мюзикла в Корее.

В начале рубрики прозвучала песня «Ты в его объятьях» (이렇게 그대 그의 품에) или What will I do из мюзикла «Фантом» (팬텀). Это корейская версия всемирно известного мюзикла «Призрак оперы». Главные герои остались прежними, однако сюжет несколько изменился в отличие от оригинала. Автор сценария – американский драматург, выпускник Гарварда Артур Копит – при написании сценария сфокусировал развитие сюжета на истории самого Призрака Оперы. Судя по отзывам, постановка получилась весьма успешной.

Вторая композиция была взята из корейского мюзикла с участием Пак Ын Тхэ под названием «Любовная песня переулка Пхиматколь» (피맛골연가). Его премьера состоялась в сентябре 2010 года. Сюжет развивается вокруг переулка Пхиматколь, расположенного в столичном округе Чонно-гу. Главный герой Ким Сэн (김생), роль которого исполнил Пак Ын Тхэ, является сыном наложницы. Несмотря на большие познания он не может претендовать на карьеру чиновника из-за своего происхождения. Однажды он решается заработать немного денег, чтобы помочь своей возлюбленной. Для этого он нарушает закон и сдаёт экзамен вместо человека по имени Хон Сэн (홍생). В итоге последний становится чиновником. Немного позднее между ними случается ссора из-за абрикосового дерева, которое Хон Сэн хотел срубить. Ким Сэн угрожает ему тем, что расскажет об их тайной сделке. Обеспокоенный Хон Сэн похищает его и запирает у себя в доме. Там Ким Сэн встречает младшую сестру своего похитителя по имени Хон Ран (홍란) и, волею судьбы, влюбляется в неё. Двое пытаются сбежать, однако вскоре Ким Сэн погибает от рук брата новой возлюбленной. Хон Ран решает последовать за Ким Сэном и решает покончить с собой. Вот такая печальная история любви лежит в основе этого мюзикла. В продолжение рубрики прозвучала песня «Утро не наступит» (아침은 오지 않으리) в исполнении Пак Ын Тхэ и Чо Чжон Ын (조정은), исполнивших роли двух возлюбленных – Ким Сэна и Хон Ран.

Помимо мюзиклов Пак Ын Тхэ исполняет песни к корейским сериалам. Один из них называется «Воин Пэк Тон Су» (무사 백동수). Судя по названию, можно догадаться что сюжет развивается вокруг главного героя по имени Пэк Тон Су. Одна из песен прозвучавших в сериале называется «Янве» (야뇌) или «Жить праведно, несмотря на бедность». Такое прозвище получил главный герой за свою жизненную позицию. Следом в эфире прозвучала «Самая прекрасная песня» (가장 아름다운 노래) в исполнении трио Ким Сун Ён (김순영), Пак Ын Тхэ и Ким Хё Гын (김효근).