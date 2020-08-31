Актёр Пак По Гом призван в армию

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Актёр Пак По Гом (박보건) в понедельник, 31 августа, призван для прохождения срочной военной службы по призыву. По сообщениям продюсерского агентства Blossom Entertainment, артист будет служить в подразделении ВМС РК, занимающемся вопросами культуры и взаимодействия с общественностью. Актёр планирует не привлекать особого внимания к своему призыву в армию. Об этом говорится в послании артиста, в котором он обратился к своим поклонникам и журналистам с просьбой оставаться дома и по возможности не посещать мероприятие по отправке призывников в войска. Подобное решение объясняется особой ситуацией в стране вокруг коронавируса и необходимостью соблюдения социальной дистанции. Известно, что Пак По Гом пройдёт шестинедельный курс молодого бойца, после чего приступит к выполнению своих воинских обязанностей. Последний сериал с его участием «Записки юности» (청춘기록) выйдет на телеканале tvN 7 сентября.