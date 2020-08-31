Известные южнокорейские актёры примут участие в фильме режиссёра Хирокадзу Корээда

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Корейские актёры Сон Ган Хо (송강호), Кан Дон Вон (강동원) и Пэ Ду На (배두나) снимутся в фильме японского режиссёра и продюсера Хирокадзу Корээда – «Брокер» (브로커). Об этом 26 августа сообщили в южнокорейской кинокомпании Zip Cinema. Сюжет фильма повествует о людях, чья жизнь связана бэби-боксом, местом, где родители могут оставлять нежеланных детей. Актёры Сон Ган Хо и Кан Дон Вон впервые после 2010 года примут участие в совместной работе. Актриса Пэ Ду На ранее в 2009 году исполнила одну из главных ролей в фильме японского режиссёра «Воздушная кукла» (공기인형). Хирокадзу Корээда – известный режиссёр и продюсер. Его фильм «Магазинные воришки» (어느 가족) был отмечен Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля в 2018 году.