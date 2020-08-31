Ким Нам Чжу из APINK дебютирует соло

Компания Deepixel - разработчик технологии визуального интеллекта
2020-08-31
Участница группы APINK (에이핑크) Ким Нам Чжу (김남주) 7 сентября представит первый сольный альбом. Новая работа получила название «Птица» (Bird), - сообщает продюсерское агентство Play M Entertainment. Песня содержит желание певицы без колебаний идти к своей мечте словно птица. Сообщается, что песня записана совместно с участницей группы (G)I-DLE ((여자)아이들) Со Ён (소연).
2020-08-31
2020-08-31
2020-08-31 15:08:19
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