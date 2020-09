Группа TWICE представила песню на английском языке

ⓒ JYP Entertainment

Гёрл-группа TWICE (트와이스) представила версию на английском языке к песне MORE & MORE, вышедшей в составе одноимённого мини-альбома 1 июня 2020 года. Как сообщили в продюсерском агентстве JYP Entertainment, это первая работа группы на английском языке. Ранее в творчестве TWICE были песни только на корейском и японских языках. Таким образом участницы группы решили сделать подарок своим зарубежным поклонникам по всему миру. В феврале текущего года продюсерское агентство заключило соглашение о стратегическом партнёрстве с американским лейблом звукозаписи Republic Records.