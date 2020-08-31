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Сбор конопли в уезде Чонсон-гун

2020-08-31

Новости



30 августа, уезд Чонсон-гун провинции Канвондо. В деревне Юпхён1-ри, известной своим производством конопляного холста - самбе, началась работа по сбору и обработке конопли.

(Yonhap News)

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