Сбор конопли в уезде Чонсон-гун

Компания Deepixel - разработчик технологии визуального интеллекта
2020-08-31
2020-08-31
30 августа, уезд Чонсон-гун провинции Канвондо. В деревне Юпхён1-ри, известной своим производством конопляного холста - самбе, началась работа по сбору и обработке конопли.
(Yonhap News)
2020-08-31
2020-08-31
2020-08-31 15:08:19
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